В Крыму начали масштабную реставрацию музея Пушкина

В Крыму начали масштабную реставрацию здания, в котором останавливался русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Проект поистине колоссальный: на его осуществление предусмотрено свыше 300 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов», — рассказала директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук.

На реставрацию пушкинский музей закрылся 16 ноября, а откроется к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое будет отмечаться 6 июня 2024 года.

Также «Крыминформ» сообщает, что Минкурортов Крыма и руководство Ялты запустили подготовительные работы по реконструкции исторического центра Алупки.