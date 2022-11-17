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Сериал «Батя» удостоился наград на фестивале в США

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Российский комедийный проект «Батя» завоевал три награды на фестивале веб-сериалов NYC Web Fest.
Сериал «Батя» удостоился наград на фестивале в США
  • © Кадр из фильма «Батя» (2020)

Авторы проекта были номинированы в семи категориях и удостоились наград за лучший фильм на иностранном языке, роль второго плана (Андрей Андреев) и освещение.

Всего жюри оценивало 40 цифровых веб-сериалов, пилотных эпизодов и короткометражных фильмов, снятых кинематографистами со всего мира. «Батя» в конкурсную программу попал в качестве шорткома — комедийного сериала для мессенджеров с эпизодами по полторы минуты. Также проект существует в формате полнометражного фильма и мини-сериала из четырёх эпизодов. Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Стас Старовойтов, а режиссёром выступил Дмитрий Ефимович.

Отец главного героя Макса использовал неоднозначные методы воспитания: чтобы заставить мальчика выучить, где лево, а где право, он сделал ему на руке «крапивку», считать научил по датам на надгробиях, а, борясь со сквернословием, вымыл сыну рот с мылом. Повзрослевший Макс, став отцом, анализирует собственное детство и пытается понять, почему его отец вёл себя с ним именно так.

Ранее проект «Батя» получил награду за лучший сценарий на фестивале Bilbao Seriesland в Испании.

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