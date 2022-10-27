Сериал «Батя» получил приз на фестивале в Испании

Комедийный проект «Батя» получил награду за лучший сценарий на фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в Испании. Жюри смотра, в составе которого были деятели киноиндустрии из разных стран, отметило жизненный юмор в ленте.

Фестиваль прошёл с 14 по 22 октября в испанском городе Бильбао. Среди участников было 85 веб-сериалов из разных стран, в том числе из России. «Батя» боролся за награды в четырёх номинациях. Проект был представлен в формате шорткома из полутораминутных скетчей.

Сюжет проекта сфокусирован на истории Макса, который благодаря радикальным методам воспитания отца схватывал всё на лету с самого детства. Например, Макс очень быстро запомнил, где право и лево, так как его батя сделал ему «крапивку» на руке. Вычислительные способности у мальчика развились, когда он высчитывал разницу между датами на кладбище, а когда отец вымыл ему рот с мылом, Макс тут же забыл о существовании бранных слов. Взрослый Макс, отец двоих детей, едет с семьёй к отцу, а по пути вспоминает собственное детство.

Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков и Стас Старовойтов. Среди сценаристов — Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Александр Туркин и другие.

Проект существует и в иных форматах — полнометражный фильм, собравший в отечественном прокате порядка 500 млн рублей, и мини-сериал, который транслировался на телеканалах ТНТ и ТНТ4.

Ранее Владимир Вдовиченков рассказал в интервью RT о работе над проектом и собственном детстве.