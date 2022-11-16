В Челябинской области ожидаются морозы до -28 °С в ближайшие сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Гидрометцентра.
«Ночью 17 ноября в Челябинской области температура воздуха опустится в низинах до -28 °С. Дневные температуры будут достигать в отдельных районах до -15 °С», — отмечается в прогнозе.
Также стало известно, что в Самарской области днём в четверг местами возможен сильный снег, усиление ветра до 15—18 м/с, передаёт volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.
Температура воздуха составит -1...-6 °C.
Ранее метеоролог Александр Ильин спрогнозировал снежную и морозную зиму в столичном регионе.