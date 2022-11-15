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Метеоролог Ильин спрогнозировал снежную и морозную зиму в столичном регионе

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Метеоролог Александр Ильин спрогнозировал снежную и морозную зиму в столичном регионе.
Метеоролог Ильин спрогнозировал снежную и морозную зиму в столичном регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandra Arciszewski / EyeEm

«Уже на следующих выходных будут сильные морозы: 13—18 градусов ниже нуля ожидается в столице. А днём — -7...-10 °С. Как будет меняться погода дальше, нужно смотреть. Многое зависит от синоптических объектов, которые будут посещать европейскую территорию России. То есть определять мягкость и суровость зимы будет траектория движения циклонов и антициклонов», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Тем временем в Удмуртии начали подготовку к весеннему паводку, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Точных прогнозов по следующей зиме пока нет, ориентируемся на максимально сложные условия», — сказал глава ведомства Денис Удалов.

Ранее сообщалось, что в Крыму предупредили об усилении ветра до 28 м/с в ближайшие дни.

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