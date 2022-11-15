В Крыму предупредили об усилении ветра до 28 м/с в ближайшие дни

В Крыму в пятницу, 18 ноября, ожидается мокрый снег с дождём и ураганный ветер.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В связи с прохождением активного фронтального раздела днём 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, 15—20 м/с, порывы 25—28 м/с», — отмечается в сообщении.

Ночью и днём 18 ноября температура воздуха составит -2...+3 °С.

Ранее Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге выпало почти 10 мм осадков в ночь на вторник, 15 ноября, что составляет около 15% от месячной нормы.