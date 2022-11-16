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Трихолог Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос

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Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос.
Трихолог Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос
  • Gettyimages.ru

«Народные средства все хороши, например луковые втирания. Лук содержит серу и селен, активизирует кровообращение. Можно мыть волосы ржаным хлебом, он не повреждает защитный липидный слой», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, укрепляет волосы и отвар крапивы.

Как отметила Егорова, важны не только народные средства, но и нормальный сон, сбалансированное питание.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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