Трихолог Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос

Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала о народных средствах, поддерживающих здоровье волос.

«Народные средства все хороши, например луковые втирания. Лук содержит серу и селен, активизирует кровообращение. Можно мыть волосы ржаным хлебом, он не повреждает защитный липидный слой», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, укрепляет волосы и отвар крапивы.

Как отметила Егорова, важны не только народные средства, но и нормальный сон, сбалансированное питание.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.