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В Приморье в ближайшие выходные ожидаются снег и дождь

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В Приморском крае в ближайшие выходные ожидаются снег и дождь.
В Приморье в ближайшие выходные ожидаются снег и дождь
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

По прогнозу, в субботу, 19 ноября, антициклон обеспечит регион спокойной погодой. Ночью -4...-11 °C, на побережье +2...-3 °C, днём +2...+8 °C.

В ночь на воскресенье, 20 ноября, над регионом пройдёт циклон с фронтальными разделами, ожидаются осадки.

Тем временем в Санкт-Петербурге в четверг, 17 ноября, прогнозируется гололедица, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ранее метеоролог Александр Ильин спрогнозировал снежную и морозную зиму в столичном регионе.

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