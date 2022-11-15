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«Музейная сеть Тюменской области» объединит культурные учреждения 26 муниципалитетов

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«Музейная сеть Тюменской области» объединит культурные учреждения 26 муниципалитетов и будет курироваться региональным музейно-просветительским объединением.
«Музейная сеть Тюменской области» объединит культурные учреждения 26 муниципалитетов
  • Gettyimages.ru
  • © Jacobs Stock Photography Ltd

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на директора Департамента культуры Елену Майер.

«В октябре между Департаментом культуры Тюменской области, ТМПО и 26 муниципальными образованиями заключены соглашения о сотрудничестве. Ожидаем, что оно будет способствовать созданию единого культурного пространства региона», — заявила Майер.

Тем временем в Самаре в четверг, 17 ноября, откроется выставка «Свет и воздух», на которой будут представлены графика Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи, передаёт volga.news.

В одном выставочном пространстве покажут 28 рисунков Фалька (из фондов музея Машкова) и 32 работы Диффинэ-Кристи из коллекции Ивана Хотинского-Сибиряка.

Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о проходящих и готовящихся к открытию выставках.

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