«Музейная сеть Тюменской области» объединит культурные учреждения 26 муниципалитетов и будет курироваться региональным музейно-просветительским объединением.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на директора Департамента культуры Елену Майер.

«В октябре между Департаментом культуры Тюменской области, ТМПО и 26 муниципальными образованиями заключены соглашения о сотрудничестве. Ожидаем, что оно будет способствовать созданию единого культурного пространства региона», — заявила Майер.

Тем временем в Самаре в четверг, 17 ноября, откроется выставка «Свет и воздух», на которой будут представлены графика Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи, передаёт volga.news.

В одном выставочном пространстве покажут 28 рисунков Фалька (из фондов музея Машкова) и 32 работы Диффинэ-Кристи из коллекции Ивана Хотинского-Сибиряка.

Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о проходящих и готовящихся к открытию выставках.