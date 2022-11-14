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В Третьяковской галерее рассказали о выставках Дягилева и Грабаря

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о проходящих и готовящихся к открытию выставках.
В Третьяковской галерее рассказали о выставках Дягилева и Грабаря
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она сообщила о выставке «Дягилев. Генеральная репетиция».

«Здесь только артефакты Третьяковской галереи, поступившие в фонды музея и много лет назад, и в конце 1980-х (коллекция произведений Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова и их архив), и то, что удалось приобрести в последнее время, в том числе костюмы к дягилевским балетам и уникальный театральный задник (10 х 23 м) Николая Рериха, выполненный для «Половецких плясок», которыми открывались первые «Русские сезоны» в Париже в 1909 году», — отметила Трегулова.

В числе других мероприятий она упомянула четвёртую выставку графических работ художника Александра Иванова, а также выставку работ Игоря Грабаря к 150-летию со дня рождения художника, которая стартует 18 ноября и продлится до 26 февраля 2023 года.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.

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