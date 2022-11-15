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«ВКонтакте» подвела первые итоги программы поддержки сообществ СМИ

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Социальная сеть «ВКонтакте» подвела первые итоги программы поддержки сообществ СМИ. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» подвела первые итоги программы поддержки сообществ СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что за последний год охваты крупнейших СМИ «ВКонтакте» увеличились в 13 раз, а в некоторых случаях — более чем в 40 раз.

За девять месяцев 2022 года количество сообществ СМИ выросло на 5% и достигло 12,6 тыс.

Рост стал возможным, в том числе, благодаря мерам поддержки, которые соцсеть предоставляла медиа в течение года, и развитию рекомендательных алгоритмов.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подвела итоги за III квартал 2022 года.

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