В Союзе кинематографистов поддержали приглашение Кустурицы на фестиваль «Дух огня» — 2023

Председатель Московского отделения Союза кинематографистов России Евгений Герасимов поддержал приглашение сербского режиссёра Эмира Кустурицы на фестиваль «Дух огня» — 2023.

«Кустурица известен по всему миру, он выдающийся кинематографист. Это даст ещё такой оттенок зарубежности фестивалю, что на этот фестиваль будут подавать заявки и многие кинематографисты других стран. Я поддерживаю», — заявил Герасимов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, очень здорово, что такой кинематографист возглавит фестиваль в России.

Ранее сообщалось, что сербский режиссёр, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица стал президентом XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который ежегодно проходит в Югре. Выборы состоялись 14 ноября на заседании оргкомитета.