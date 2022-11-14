В Союзе кинематографистов поддержали приглашение Кустурицы на фестиваль «Дух огня» — 2023
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«Кустурица известен по всему миру, он выдающийся кинематографист. Это даст ещё такой оттенок зарубежности фестивалю, что на этот фестиваль будут подавать заявки и многие кинематографисты других стран. Я поддерживаю», — заявил Герасимов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, очень здорово, что такой кинематографист возглавит фестиваль в России.
Ранее сообщалось, что сербский режиссёр, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица стал президентом XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который ежегодно проходит в Югре. Выборы состоялись 14 ноября на заседании оргкомитета.