Президентом кинофестиваля «Дух огня — 2023» избрали режиссёра Эмира Кустурицу

Сербский режиссёр, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица стал президентом XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который ежегодно проходит в Югре. Выборы состоялись 14 ноября на заседании оргкомитета.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Департамент общественных, внешних связей и молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа.

«Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — прокомментировал Кустурица своё назначение.

Фестиваль пройдёт в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.