Президентом кинофестиваля «Дух огня — 2023» избрали режиссёра Эмира Кустурицу
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Департамент общественных, внешних связей и молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа.
«Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — прокомментировал Кустурица своё назначение.
Фестиваль пройдёт в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.