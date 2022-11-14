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Минкультуры России отозвало из проката документальный фильм «Голод»

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В Министерстве культуры сообщили о решении отозвать прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», который рассказывает о голоде начала 1920-х годов в советской России, на фоне многочисленных обращений граждан.
Минкультуры России отозвало из проката документальный фильм «Голод»
  • РИА Новости

«Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что в своих обращениях граждане назвали фильм неуместным для показа.

Кроме того, они обратили внимание на наличие провокационной и шокирующей информации в фильме.

Ранее в пресс-службе Минкультуры России заявили, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменён.

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