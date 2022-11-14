Минкультуры России отозвало из проката документальный фильм «Голод»
- РИА Новости
«Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что в своих обращениях граждане назвали фильм неуместным для показа.
Кроме того, они обратили внимание на наличие провокационной и шокирующей информации в фильме.
Ранее в пресс-службе Минкультуры России заявили, что Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменён.