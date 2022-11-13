Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Москве

Главное управление МЧС по Москве выпустило предупреждение о сильном ветре в столице в ближайшее время.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 13 ноября до 02:00 14 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с», — говорится на сайте ведомства.

В связи с непогодой МЧС советует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений. Парковать машину советуют вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели.