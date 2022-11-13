Узнать больше

Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Москве

Короткая ссылка
Главное управление МЧС по Москве выпустило предупреждение о сильном ветре в столице в ближайшее время.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Москве
  • © МЧС России

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 13 ноября до 02:00 14 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами 20 м/с», — говорится на сайте ведомства.

В связи с непогодой МЧС советует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений. Парковать машину советуют вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не стоит укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить