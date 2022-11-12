В Гидрометцентре сообщили, что в Москве был установлен температурный рекорд для 12 ноября
- РИА Новости
«Рекорд установлен. Уже в 10:00 температура была +9,6 °С», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд добавил, что температура продолжит повышаться и достигнет максимальных значений во второй половине дня.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2010 году, тогда воздух прогрелся до +9,3 °С.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал похолодание в столичном регионе в воскресенье.