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В Гидрометцентре сообщили, что в Москве был установлен температурный рекорд для 12 ноября

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Абсолютный температурный рекорд для 12 ноября был установлен в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре сообщили, что в Москве был установлен температурный рекорд для 12 ноября
  • РИА Новости

«Рекорд установлен. Уже в 10:00 температура была +9,6 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что температура продолжит повышаться и достигнет максимальных значений во второй половине дня.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2010 году, тогда воздух прогрелся до +9,3 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал похолодание в столичном регионе в воскресенье.

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