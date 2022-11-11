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Международный кинофестиваль «Соль земли» пройдёт 21—25 ноября в Самаре

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Международный кинофестиваль «Соль земли» будет проходить с 21 по 25 ноября в Самаре.
Международный кинофестиваль «Соль земли» пройдёт 21—25 ноября в Самаре
  • Gettyimages.ru
  • © Jovo Marjanovic / EyeEm

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Фестиваль объединит кинематографистов из России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии, Грузии и других стран.

Программа включает творческие встречи и ретроспективные показы фильмов Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского.

Тем временем в Севастополь с гастролями приедет Мариупольский республиканский русский драматический театр. Увидеть спектакли можно 16 и 17 ноября, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Театр представит комедию по одноактным пьесам-шуткам Антона Чехова «Водевили» и музыкальную сказку «Золотой цыплёнок».

Ранее сообщалось, что в Москве открылся IV музыкальный фестиваль «Зарядье».

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