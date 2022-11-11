В Москве открылся IV музыкальный фестиваль «Зарядье»

В Москве на открытии IV музыкального фестиваля «Зарядье» выступили народные артисты России Валерий Гергиев и Денис Мацуев, а также Симфонический оркестр Мариинского театра.

В программе фестиваля: «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева, «Иоланта» Чайковского и «Хованщина» Мусоргского — передаёт НТВ.

«Я решил посвятить весь фестиваль русским композиторам. У нас большой выбор французских, немецких, итальянских и австрийских опер. Но сейчас мы особенно остро чувствуем связь с по-настоящему великими сынами отечества — Чайковским, Римским-Корсаковым, Стравинским, Прокофьевым», — сказал народный артист России, дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Ранее ФАН сообщало, что спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» представят в Ленкоме 18 ноября.