В Москве представили проект «Климатическая платформа»

В Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Об этом сообщает НСН.

Участники, в том числе эксперты в области экологии, представители власти и научного сообщества, проводили дискуссии и презентации.

Так, состоялась презентация проекта столичного правительства «Климатическая платформа». Он представляет собой подобие соцсети, где отечественные и международные эксперты могут делиться своими идеями, публиковать статьи, обсуждать результаты научных исследований.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что за следующие 30 лет глобальная температура вырастет на 0,7—1 °С.