Климатолог Семёнов: за следующие 30 лет глобальная температура вырастет на 1 °С

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что за следующие 30 лет глобальная температура вырастет на 0,7—1 °С.

«В России потеплеет ещё градуса на 2—2,5 средняя годовая температура. Дальше продолжит теми же темпами происходить потепление. Климат будет меняться существенно, как он менялся предыдущие десятилетия, — на наших глазах будет теплеть», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на изменении климата в мире сказался человеческий фактор.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.