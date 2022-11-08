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Климатолог Семёнов: за следующие 30 лет глобальная температура вырастет на 1 °С

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Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что за следующие 30 лет глобальная температура вырастет на 0,7—1 °С.
Климатолог Семёнов: за следующие 30 лет глобальная температура вырастет на 1 °С
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«В России потеплеет ещё градуса на 2—2,5 средняя годовая температура. Дальше продолжит теми же темпами происходить потепление. Климат будет меняться существенно, как он менялся предыдущие десятилетия, — на наших глазах будет теплеть», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на изменении климата в мире сказался человеческий фактор.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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