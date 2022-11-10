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Климатолог Макаров оценил долгосрочные последствия таяния ледников Арктики

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Эксперт клуба «Валдай», руководитель Лаборатории экономики изменения климата НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Макаров прокомментировал материал The Guardian, в котором говорится, что морские льды Арктики могут окончательно растаять уже в ближайшее десятилетие. А это, в свою очередь, повлечёт поднятие уровня мирового океана.
Климатолог Макаров оценил долгосрочные последствия таяния ледников Арктики
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«Я не видел конкретно этого исследования. Но в целом существует консенсус среди учёных-климатологов, что изменения климата происходят, температура повышается — и это будет продолжаться и в будущем. Арктика — это регион, где повышение температуры происходит намного быстрее, чем в среднем по планете. На территории российской Арктики — примерно втрое быстрее», — поделился эксперт с «Российской газетой».

В целом то, что в летние месяцы уже в ближайшие десятилетия Арктика будет полностью освобождена ото льда — это очень вероятно, считает Макаров.

«Повышение уровня мирового океана в любом случае будет происходить. Если оно останется в пределах нескольких десятков см в течение XXI века, то для большинства развитых стран это — управляемая ситуация», — отметил климатолог.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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