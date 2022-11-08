Синоптик Кубай дал неблагоприятный прогноз погоды для Приморья 12—13 ноября

Глава Примгидромета Борис Кубай прокомментировал прогноз о серьёзном ухудшении погоды на предстоящих выходных в Приморском крае.

По его словам, над Жёлтым морем зародится циклон, который к 12 ноября может подойти к Владивостоку, а 13 ноября выйти в Охотское море.

«Учитывая, что впереди себя циклон будет выносить тёплую морскую воздушную массу, в крае повсеместно сначала будет наблюдаться дождь различной интенсивности, а с поворотом воздушных потоков с южного на северное направление дождь будет переходить в снег в сопровождении гололёдных явлений», — заявил специалист в разговоре с ИА PrimaMedia.

Наряду с этим, в Ростовской области ожидается туман и минусовые температуры по ночам. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные УМЧС России по региону.

Температура днём не превысит +9 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде на текущей неделе в Москве.