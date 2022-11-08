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Синоптик Паршина спрогнозировала тёплую погоду в Москве на текущей неделе

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на текущей неделе в Москве.
Синоптик Паршина спрогнозировала тёплую погоду в Москве на текущей неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Вся неделя пройдёт под знаком потепления, мы ожидаем днём температуру даже до +6 °С, а в отдельные дни — до +9 °С, это выше климатической нормы», — отметила специалист.

По её словам, в центр европейской территории России приходит более тёплый, но влажный воздух с Атлантики. Поэтому погода прогнозируется облачная, в отдельные дни — с прояснениями.

Самыми тёплыми днями недели специалист назвала 9 и 10 ноября, когда может потеплеть до +7...+9 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает похолодание -27 °С и снег.

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