Стала известна дата премьеры документального фильма о Пелевине

Премьера документального фильма-расследования «Пелевин» об одном из самых таинственных и успешных авторов современной российской литературы состоится в день 60-летия писателя, 22 ноября, в онлайн-кинотеатре KION.

Над проектом работал автор фильма «Дуров» Родион Чепель. В новом проекте режиссёра зрителю предлагается погрузиться в мир героя, сохраняющего анонимность, несмотря на огромный успех его творчества.

В рамках работы над картиной Чепель изучил архивы, ранние работы Пелевина, взял интервью у его знакомых, среди которых — бывший однокурсник, главред журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, друг детства Евгений Петренко, художник и музыкант Гермес Зайготт и другие.

Вся представленная в проекте информация основана на фактах и утверждениях реальных людей. Документальное повествование в «Пелевине» чередуется с анимированными кадрами, которые подаются в качестве полноценных драматургических линий фильма. По словам режиссёра, работа над картиной оказалась крайне непростой.

«Приблизиться к главному герою и описать жизнь, которую он так тщательно охраняет, — это и была главная задача и одновременно главная трудность в работе над фильмом», — рассказал Чепель.

Генеральный директор «МТС Медиа» / KION Игорь Мишин убеждён, что Пелевин, окруживший себя тайнами и мистификациями, — идеальный персонаж для фильма-портрета.

Виктор Пелевин — один из наиболее востребованных авторов современной российской литературы, чьи книги выходят крупными тиражами. При этом писатель уже почти 20 лет не даёт интервью и, по слухам, не живёт в России. Книги Пелевина переведены на английский, немецкий, японский, норвежский, польский, венгерский и другие языки. Последний роман автора — «KGBT+» — вышел в конце сентября 2022 года.