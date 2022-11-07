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В ЯНАО ожидаются ночные морозы до -27 °С на текущей неделе

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По сообщениям Обь-Иртышского УГМС, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает похолодание и снег.
В ЯНАО ожидаются ночные морозы до -27 °С на текущей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Mathias Podstawka / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

«Во вторник, 8 ноября, днём будет облачно с прояснениями. Температура воздуха упадёт до -6 °С. Местами небольшой снег. В отдельных районах будет наблюдаться гололёд и туман», — говорится в сообщении.

В среду, 9 ноября, температура воздуха снизится до -14 °С, а в четверг, 10 ноября, температура ночью опустится до -27 °С. Местами ожидается снег и переменная облачность.

Ранее специалисты Приволжского УГМС рассказали о погоде в Самарской области на этой неделе.

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