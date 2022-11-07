Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни
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Об этом пишет sovainfo.ru.
По данным синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков в течение дня не ожидается.
В ночь на вторник похолодает до -4 °C, а днём 8 ноября воздух прогреется до +4 °C, сохранится облачная с прояснениями погода.
Такая же погода ожидается в среду, 9 ноября.
По сообщениям агентства «Невские новости», в Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в понедельник, 7 ноября.