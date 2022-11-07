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Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни

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Специалисты Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области, что в понедельник, 7 ноября, в регионе температура в течение дня будет 0…+5 °C.
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Clifton Winter / EyeEm

Об этом пишет sovainfo.ru.

По данным синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков в течение дня не ожидается. 

В ночь на вторник похолодает до -4 °C, а днём 8 ноября воздух прогреется до +4 °C, сохранится облачная с прояснениями погода.

Такая же погода ожидается в среду, 9 ноября.

По сообщениям агентства «Невские новости», в Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в понедельник, 7 ноября.

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