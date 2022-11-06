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В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в понедельник

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В Санкт-Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в понедельник, 7 ноября.
В Петербурге предупредили об усилении ветра до 15 м/с в понедельник
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Спасатели призвали жителей проявлять внимательность и аккуратность, передаёт neva.today.

Ранее директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко предупредили в беседе с RT, что осенью у некоторых людей могут обостряться такие заболевания, как артрит и остеохондроз.

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