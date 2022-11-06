Садовод Туманов рассказал о пользе осенней листвы

Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов рассказал о пользе осенней листвы.

«Я, например, не убираю у себя листья. Потому что в них есть питательные вещества, которыми питаются всевозможные почвенные обитатели: черви, грибы, бактерии. Если мы не будем добавлять в почву органику, она будет беднеть. Листья — одна из таких добавок», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Туманов, листья не всегда стоит оставлять на почве.

«Например, если в городе с газонов не убирать листья, их просто разнесёт по тротуару. Также нужно убирать, если у вас на участке красивый газон, который требует ухода», — считает эксперт.

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