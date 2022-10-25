Специалист Мезенцев дал советы по подготовке дачного участка к зиме

Директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Фёдор Мезенцев дал советы по подготовке дачного участка к зиме.

«В первую очередь нужно слить воду. Мороз уже не за горами, поэтому воду надо вылить не только в доме, но и изо всех ёмкостей, которые стоят на участке — вёдер, бочек, из шлангов. Потому что иначе вода замёрзнет и повредит оборудование. Это самое основное», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, замки нужно обработать маслом и закрыть от влаги.

Как считает Мезенцев, погреб на зиму должен быть утеплён, также необходима вентиляция.

Кроме того, эксперт советует отключить на зиму всё электричество в дачном доме, чтобы защитить проводку от скачков напряжения.

«Видеонаблюдение — это очень важно», — добавил он.

Ранее биолог Михаил Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что 15 октября стартовал подзимний посев огородных культур. Он сообщил, какие семена можно посадить на огороде, чтобы в марте получить урожай.