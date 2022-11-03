В лонг-лист «Золотой маски» попали три театра из Самарской области

В лонг-лист премии «Золотая маска» попали три театра из Самарской области.

Об этом сообщает volga.news.

В списке представлены театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск), театр кукол (Тольятти) и театр оперы и балета имени Шостаковича (Самара).

Кроме того, Пермский театр оперы и балета претендует на восемь премий, а Театр-Театр — на четыре, передаёт URA.RU. Среди пермских театров они получили наибольшее число номинаций.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Рождественский парад» пройдёт 3—14 декабря в Санкт-Петербурге.