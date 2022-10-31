Театральный фестиваль «Рождественский парад» пройдёт 3—14 декабря в Петербурге

Театральный фестиваль «Рождественский парад» пройдёт 3—14 декабря в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Российская газета».

Фестиваль негосударственных театров и театральных проектов проводит петербургское отделение Союза театральных деятелей России при поддержке комитета по культуре.

На открытии покажут спектакль «Обломов» по пьесе Михаила Угарова. Его представит театр-студия «Круг-2» из Краснознаменска Московской области.

Среди других участников — пермский театр «Карабаска», театр «Малый» из Великого Новгорода, театр-студия Alter ego из Уфы, гатчинский театр-студия «За углом», театр «Содружество актёров Архангельска».

Ранее актриса Галина Безрук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о мюзикле «Человек, который смеётся».