Пермские театры попали в лонг-лист «Золотой маски»

Шесть проектов пермских театров попали в лонг-лист премии «Золотая маска».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт премии.

В длинном списке представлены Театр-Театр, Театр оперы и балета имени Чайковского и Свободный театр современного танца.

От Татарстана в лонг-лист попал танцевальный перформанс «ДӨР» творческого объединения «Алиф» и театральной площадки «MOÑ», передаёт «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Рождественский парад» пройдёт 3—14 декабря в Санкт-Петербурге.