Узнать больше

Пермские театры попали в лонг-лист «Золотой маски»

Короткая ссылка
Шесть проектов пермских театров попали в лонг-лист премии «Золотая маска».
Пермские театры попали в лонг-лист «Золотой маски»
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт премии.

В длинном списке представлены Театр-Театр, Театр оперы и балета имени Чайковского и Свободный театр современного танца.

От Татарстана в лонг-лист попал танцевальный перформанс «ДӨР» творческого объединения «Алиф» и театральной площадки «MOÑ», передаёт «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Рождественский парад» пройдёт 3—14 декабря в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить