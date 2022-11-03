Пермские театры попали в лонг-лист «Золотой маски»
- РИА Новости
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт премии.
В длинном списке представлены Театр-Театр, Театр оперы и балета имени Чайковского и Свободный театр современного танца.
От Татарстана в лонг-лист попал танцевальный перформанс «ДӨР» творческого объединения «Алиф» и театральной площадки «MOÑ», передаёт «Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Рождественский парад» пройдёт 3—14 декабря в Санкт-Петербурге.