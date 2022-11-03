«Одноклассники» запустили игры в онлайн-чате с поддержкой

В «Одноклассниках» появились игры внутри чата со службой поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что геймификация в чате с поддержкой должна помочь пользователям интересно провести время в период ожидания ответа сотрудника. Чтобы воспользоваться новой опцией в «Одноклассниках» при обращении в службу поддержки, достаточно нажать на кнопку «Играть» в чате. Из вкладки с игрой можно в любой момент вернуться в диалог, при этом результат игры сохранится.⠀

Ранее сообщалось, что просмотр «VK Клипов» стал доступен в «Одноклассниках».