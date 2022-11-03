Узнать больше

«Одноклассники» запустили игры в онлайн-чате с поддержкой

Короткая ссылка
В «Одноклассниках» появились игры внутри чата со службой поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.
«Одноклассники» запустили игры в онлайн-чате с поддержкой
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Отмечается, что геймификация в чате с поддержкой должна помочь пользователям интересно провести время в период ожидания ответа сотрудника. Чтобы воспользоваться новой опцией в «Одноклассниках» при обращении в службу поддержки, достаточно нажать на кнопку «Играть» в чате. Из вкладки с игрой можно в любой момент вернуться в диалог, при этом результат игры сохранится.⠀

Ранее сообщалось, что просмотр «VK Клипов» стал доступен в «Одноклассниках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить