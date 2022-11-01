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Просмотр «VK Клипов» стал доступен в «Одноклассниках»

Короткая ссылка
«Одноклассники» запустили в собственных мобильных приложениях возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Просмотр «VK Клипов» стал доступен в «Одноклассниках»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Отмечается, что теперь пользователи «Одноклассников» смогут смотреть клипы в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.⠀

В основном меню приложений «Одноклассников» появилась отдельная вкладка «Клипы», в которой открывается лента, состоящая только из коротких вертикальных видео.

Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте «Одноклассников».⠀

В соцсети уточнили, что все клипы в ленте рекомендуются пользователям на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции «VK Клипов».⠀

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запустили авторизацию по QR-коду.

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