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«Ночь искусств» пройдёт в Ленобласти

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Акция «Ночь искусств» пройдёт 3—4 ноября в Ленинградской области.
«Ночь искусств» пройдёт в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Среди участников — Киришский музей, Лодейнопольский музей и «Дом стационарного смотрителя» в Выре.

Также тематические мероприятия подготовил Дом-музей Николая Римского-Корсакова в Тихвине.

Тем временем в парках Московской области состоятся концерты, мастер-классы, выставки и другие акции в честь Дня народного единства, передаёт телеканал «360». Посетить мероприятия можно 4 ноября.

В частности, интерактивную программу подготовили для посетителей парка «Ёлочки» в Домодедове, а в парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа проведут мастер-классы по изготовлению народной куклы и столярному мастерству.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область присоединилась к акции «Ночь искусств».

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