В Московском зоопарке родились детёныши тайпанов Маккоя
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства города.
«Тайпанов Маккоя также называют внутриматериковыми или пустынными. Нередко их именуют жестокими или свирепыми змеями. Дело в том, что они отличаются не только высокой токсичностью яда, но и впечатляющей скоростью, с которой кусают добычу», — заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Столичный зоопарк занимается разведением тайпанов Маккоя 12 лет, передаёт kp.ru. В настоящее время там содержится один самец и две самки.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился детёныш краснокнижных обезьян мандрилов.