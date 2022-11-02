В Московском зоопарке родились детёныши тайпанов Маккоя

В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёнышей тайпанов Маккоя — самых ядовитых сухопутных змей в мире. Они занесены в Международную Красную книгу.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Тайпанов Маккоя также называют внутриматериковыми или пустынными. Нередко их именуют жестокими или свирепыми змеями. Дело в том, что они отличаются не только высокой токсичностью яда, но и впечатляющей скоростью, с которой кусают добычу», — заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Столичный зоопарк занимается разведением тайпанов Маккоя 12 лет, передаёт kp.ru. В настоящее время там содержится один самец и две самки.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился детёныш краснокнижных обезьян мандрилов.