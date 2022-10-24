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В Московском зоопарке родился детёныш краснокнижных обезьян мандрилов

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В Московском зоопарке появился на свет детёныш мандрилов, относящихся к редкому виду обезьян родом из Центральной Африки. Вид занесён в Международную Красную книгу.
В Московском зоопарке родился детёныш краснокнижных обезьян мандрилов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что увидеть детёныша можно в павильоне «Дом приматов».

По предварительным оценкам специалистов, детёныш абсолютно здоров.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.

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