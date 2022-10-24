В Московском зоопарке родился детёныш краснокнижных обезьян мандрилов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что увидеть детёныша можно в павильоне «Дом приматов».
По предварительным оценкам специалистов, детёныш абсолютно здоров.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградском зоопарке организовали акцию «Дары осени», в рамках которой петербуржцы собрали порядка 800 кг фруктов и ягод для животных.