Узнать больше

Актриса Валерия Зоидова рассказала о своей роли в проекте «Король и Шут»

Короткая ссылка
Актриса Валерия Зоидова рассказала подробности о своих съёмках в проекте «Король и Шут».
Актриса Валерия Зоидова рассказала о своей роли в проекте «Король и Шут»
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyan Ponchaisang / EyeEm

В беседе с «Радио 1» Зоидова поделилась, что играет первую жену музыканта Михаила Горшенёва — Анфису.

«Она очень противоречивый персонаж, но тем и хороша», — отметила актриса.

По её словам, курирует проект Андрей Князев, он главный продюсер.

Также актриса Майя Горбань в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своих ролях в Театре сатиры. По её словам, наиболее дорога для неё Нина в недавней премьере «Арбенин. Маскарад без слов».

«Моя Нина — трогательная, любящая, доверчивая. Тонко чувствующий персонаж. Мне и самой свойственна такая чувствительность, может, даже чрезмерная», — отметила Горбань.

Ранее актриса Юлия Куварзина рассказала о совместных съёмках с Раисой Рязановой, которой 31 октября исполняется 78 лет. Вместе они играли в сериале «Не родись красивой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить