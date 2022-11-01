Актриса Валерия Зоидова рассказала о своей роли в проекте «Король и Шут»

Актриса Валерия Зоидова рассказала подробности о своих съёмках в проекте «Король и Шут».

В беседе с «Радио 1» Зоидова поделилась, что играет первую жену музыканта Михаила Горшенёва — Анфису.

«Она очень противоречивый персонаж, но тем и хороша», — отметила актриса.

По её словам, курирует проект Андрей Князев, он главный продюсер.

Также актриса Майя Горбань в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своих ролях в Театре сатиры. По её словам, наиболее дорога для неё Нина в недавней премьере «Арбенин. Маскарад без слов».

«Моя Нина — трогательная, любящая, доверчивая. Тонко чувствующий персонаж. Мне и самой свойственна такая чувствительность, может, даже чрезмерная», — отметила Горбань.

Ранее актриса Юлия Куварзина рассказала о совместных съёмках с Раисой Рязановой, которой 31 октября исполняется 78 лет. Вместе они играли в сериале «Не родись красивой».