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Актриса Куварзина рассказала о совместных съёмках с Раисой Рязановой

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Актриса Юлия Куварзина рассказала о совместных съёмках с Раисой Рязановой, которой 31 октября исполняется 78 лет. Вместе они играли в сериале «Не родись красивой».
Актриса Куварзина рассказала о совместных съёмках с Раисой Рязановой
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Она была у нас самая старшая, самая уважаемая. Я всегда буду помнить и сама буду стараться так научиться: она была, с одной стороны, демократичной и молодой, она была как мы, а с другой — не теряла позицию взрослого», — заявила Куварзина в беседе с ФАН.

По словам актрисы, Рязанова умела дать коллегам полезную информацию.

«При этом очень весёлая, мы с ней вместе хохотали. Выдерживала все наши переработки», — отметила Куварзина.

Ранее актёр Алексей Демидов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о сериале «Истребители. Последний бой», в котором сыграл лётчика Виктора Войтика.

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