Вышел первый трейлер шпионского фильма «Тень. Взять Гордея»

Первый трейлер детективного триллера про контрразведку «Тень. Взять Гордея» вышел в сети. В кинотеатрах ленту покажут 8 декабря.

В центре сюжета — патриот, сотрудник контрразведки Вадим (Олег Гаас). Он с коллегами давно ищет загадочного и неуловимого шпиона Гордея, который крадёт государственные секреты. Когда Вадим узнаёт, что его цель действует где-то рядом, он сразу бросается на охоту. С каждым днём ставки в шпионской игре повышаются, и у контрразведки есть только два варианта развития событий — поймать многоликого шпиона или умереть. Тайная личность Гордея будет держать зрителя в напряжении до самого финала.

Режиссёрами ленты выступили Илья Куликов («Полицейский с Рублёвки») и Анна Мирохина («Регби»). Сценарий также написал Куликов. В кадре появятся такие актёры, как Екатерина Шарыкина, Филипп Янковский, Надежда Михалкова, Татьяна Бабенкова, Денис Пьянов, Мария Лисовая и многие другие.

По словам Анны Мирохиной, кастинг артистов в фильм длился около четырёх месяцев.

«Мы его начали 1 декабря 2021 года и закончили в двадцатых числах марта 2022-го. 186 актёров прошли пробы — это не только главные роли, но и роли второго плана. Очень и очень скрупулёзно собирали ансамбль. Группа собралась в начале января и ещё три с половиной месяца ушло на подготовку», — говорит постановщица.

Съёмки картины частично проходили в Стамбуле — в отеле Grand Hotel de Londres, расположенном в историческом здании постройки 1890-х, и в порту района Ортакёй. Производством фильма занималась кинокомпания Legio Felix.

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