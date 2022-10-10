Режиссёр Попогребский рассказал о работе с Филиппом Янковским

Режиссёр Алексей Попогребский рассказал о работе с актёром Филиппом Янковским над проектом «Самая большая луна».

«Филипп для меня абсолютно идеальный актёр, потому что он внутри режиссёр, который очень тонко чувствует, как строится драматургия, как работает кадр, партнёры, и способен это в себе перебрать, прекрасно понимая, что можно сделать для сцены. Для меня было счастьем работать с ним», — заявил Попогребский в беседе с ФАН.

Он также поздравил Янковского с днём рождения (актёр родился 10 октября 1968 года).

«Бесчисленного количества новых и новых ролей, потому что точно так же, как мне понравилось работать с ним, я так же обожаю видеть его в других проектах на большом и малом экране», — сказал режиссёр.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.