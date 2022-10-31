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Синоптики предупредили о заморозках до -2 °С в Краснодарском крае

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Синоптики предупредили о заморозках до -2 °С в ночь на вторник, 1 ноября, в Краснодарском крае.
Синоптики предупредили о заморозках до -2 °С в Краснодарском крае
  • Gettyimages.ru
  • © Michal Jonik / EyeEm

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Ожидается переменная облачность и умеренный дождь, в горах — с мокрым снегом.

Температура воздуха составит -2...+3 °С, на Азовском побережье — +1...+6 °С.

Днём прогнозируется +8…+13 °С.

Тем временем в Удмуртии во вторник местами возможны осадки, а в среду, 2 ноября, в регион придёт южный циклон, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 8—13 м/с.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали о погоде в столичном регионе в ноябре.

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