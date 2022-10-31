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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в ноябре

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В центре погоды «Фобос» рассказали о погоде в столичном регионе в ноябре.
Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в ноябре
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИАМО.

По данным синоптиков, в начале месяца Центральная Россия, в том числе Москва и Московская область, окажутся во власти арктического воздуха, но к концу первой декады ноября температура воздуха вновь окажется выше нормы.

«В середине и в конце ноября средняя температура ожидается заметно ниже многолетних значений», — спрогнозировали эксперты.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей дал прогноз на зиму в Москве.

«Прогнозируется, что нынешняя зима будет более прохладной, чем прошлогодняя. Температура ожидается более низкая, чем в прошлом году», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на территории Сочи в понедельник, 31 октября, местами ожидаются сильные грозовые ливни.

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