Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе в ноябре
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Об этом сообщает РИАМО.
По данным синоптиков, в начале месяца Центральная Россия, в том числе Москва и Московская область, окажутся во власти арктического воздуха, но к концу первой декады ноября температура воздуха вновь окажется выше нормы.
«В середине и в конце ноября средняя температура ожидается заметно ниже многолетних значений», — спрогнозировали эксперты.
Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей дал прогноз на зиму в Москве.
«Прогнозируется, что нынешняя зима будет более прохладной, чем прошлогодняя. Температура ожидается более низкая, чем в прошлом году», — сказал он.
Ранее сообщалось, что на территории Сочи в понедельник, 31 октября, местами ожидаются сильные грозовые ливни.