В сети вышел первый трейлер детективного сериала «Переговорщик»

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер остросюжетного детективного проекта «Переговорщик». Основные роли в сериале исполнят Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков и Лянка Грыу. Премьера ленты состоится 3 ноября 2022 года.

В центре сюжета — психолог и лучший в стране переговорщик Александр Максимов (Кирилл Пирогов). В своей профессии он чувствует себя как рыба в воде, поскольку владеет уникальными методами ведения переговоров. Однако эти умения не смогли спасти его от трагедии, которая произошла девять лет назад. В тот день при освобождении заложников из школы погибли невинные люди, в том числе — дочь Максимова.

Терзаемый горем утраты и чувством вины, герой ушёл со службы, перестал общаться с друзьями, разорвал все имеющиеся связи и оставил семью. Он стал жить как отшельник и работать в центре психологической помощи по телефону. Там Александр часто нарушает протокол, чем злит начальство.

Его жизнь меняется, когда на лобовом стекле своего автомобиля Максимов находит анонимную записку, напоминающую ему о событиях девятилетней давности. Неизвестный, бросает герою вызов и втягивает его в опасную игру.

Сериал соединяет в себе детективный экшен и психологическую драму. Режиссёром выступил Нурбек Эген («Алиби», «Контакт»). По его словам, перед съёмками команда общалась с настоящими переговорщиками.

«Мы изучали много информации про переговорщиков и читали различную литературу, архивы, встречались с ними. Нас консультировали два реальных переговорщика. Разумеется, они не могли рассказать нам всех деталей работы, но мы смогли внедрить их опыт в картину. Эти люди спасли очень много жизней. Есть сюжеты в картине, которые действительно происходили в реальной жизни. Насколько это убедительно — увидим в сериале», — отметил Нурбек Эген.

Впервые проект был показан в рамках фестиваля сериалов «Пилот» летом 2022 года.

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