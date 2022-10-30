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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды

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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды
  • РИА Новости

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, а в ночь на понедельник выпадение первого снега.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности», — приводит слова Бирюкова Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал переменчивую погоду в Москве в начале ноября.

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