В России предложили гарантировать МРОТ актёрам, не занятым в спектаклях

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому во время простоев выплаты творческим работникам будут устанавливать, исходя из тарифной ставки, должностного оклада с доплатами и надбавками, но не ниже МРОТ.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«У творческих работников вообще очень часто бывает, что они находятся в простое. Идут спектакли в театре, а актёры в них не задействованы. Вот теперь Трудовой кодекс этих людей защищает и гарантирует им нижнюю планку оплаты», — заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

По его словам, речь идёт о случаях, когда, например, в работе театра задействована почти вся труппа, но есть актёры, которым роли не достаются.