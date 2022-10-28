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В России предложили гарантировать МРОТ актёрам, не занятым в спектаклях

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому во время простоев выплаты творческим работникам будут устанавливать, исходя из тарифной ставки, должностного оклада с доплатами и надбавками, но не ниже МРОТ.
В России предложили гарантировать МРОТ актёрам, не занятым в спектаклях
  • Gettyimages.ru
  • © Dougal Waters

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«У творческих работников вообще очень часто бывает, что они находятся в простое. Идут спектакли в театре, а актёры в них не задействованы. Вот теперь Трудовой кодекс этих людей защищает и гарантирует им нижнюю планку оплаты», — заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

По его словам, речь идёт о случаях, когда, например, в работе театра задействована почти вся труппа, но есть актёры, которым роли не достаются.

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