В Ставропольском крае ожидаются ночные заморозки

В Ставропольском крае синоптики предупредили о ночных заморозках в выходные.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 29 октября, температура воздуха ночью составит +2...+7 °С. Днём до +13 °С.

В ночь на воскресенье, 30 октября, ожидается -1 °С. Днём до +18 °С.

Тем временем в Нижегородской области прогнозируется резкое похолодание и мокрый снег, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. В понедельник, 31 октября, ожидается понижение среднесуточной температуры на 5 градусов и более. В течение суток термометры покажут -2...+3 °С.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала относительно тёплые выходные в столице.