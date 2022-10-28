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В Ставропольском крае ожидаются ночные заморозки

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В Ставропольском крае синоптики предупредили о ночных заморозках в выходные.
В Ставропольском крае ожидаются ночные заморозки
  • Gettyimages.ru
  • © Vanessa Mazzali / EyeEm

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 29 октября, температура воздуха ночью составит +2...+7 °С. Днём до +13 °С.

В ночь на воскресенье, 30 октября, ожидается -1 °С. Днём до +18 °С.

Тем временем в Нижегородской области прогнозируется резкое похолодание и мокрый снег, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. В понедельник, 31 октября, ожидается понижение среднесуточной температуры на 5 градусов и более. В течение суток термометры покажут -2...+3 °С.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала относительно тёплые выходные в столице.

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