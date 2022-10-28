Синоптик Позднякова спрогнозировала около +10 °С в выходные в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала относительно тёплые выходные в столице.

«К сожалению, в выходные дни погода будет не очень комфортной для отдыха, потому что у нас будет дождь (от небольшого до умеренного) и в субботу, и в воскресенье. Хотя температурный фон будет выше климатической нормы, но в воскресенье начнёт усиливаться ветер, что в общем-то нивелирует температуру, высокую для этих чисел октября», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в субботу, 29 октября, минимальная температура в столичном регионе составит +3...+8 °С, в Москве +4...+6 °С. Максимальная температура +10 °С.

В воскресенье, 30 октября, ожидается около +7...+9 °С ночью, дневные показатели будут приблизительно в этих же значениях.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.