В ЯНАО рассказали о численности моржей на крупнейшем в мире лежбище

На лежбище в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря в Ямало-Ненецком автономном округе возросло количество детёнышей атлантических моржей.

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Весь объём запланированных работ выполнен успешно. Спутниковыми передатчиками помечены семь моржей для отслеживания передвижений. У 30 животных взяты образцы биопсии, также ежедневно проводилась съёмка лежбища с помощью квадрокоптера», — заявил старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

Лежбище на Ямале считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2022 году специалисты наблюдали около 3 тыс. особей.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился детёныш краснокнижных обезьян мандрилов.