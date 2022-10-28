В ЯНАО рассказали о численности моржей на крупнейшем в мире лежбище
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Об этом сообщает «Ямал 1».
«Весь объём запланированных работ выполнен успешно. Спутниковыми передатчиками помечены семь моржей для отслеживания передвижений. У 30 животных взяты образцы биопсии, также ежедневно проводилась съёмка лежбища с помощью квадрокоптера», — заявил старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.
Лежбище на Ямале считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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