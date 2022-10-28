Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Ростовской области в выходные

В предстоящие выходные в Ростовской области ожидается дождливая погода.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу днём температура воздуха составит около +13 °С. Также возможно усиление ветра.

В воскресенье, 30 октября, могут начаться дожди.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется похолодание, передаёт URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

«В субботу, 29 октября, в ЯНАО температура воздуха днём упадёт до -7 °С. Местами метель. Ветер северно-западный и юго-западный, местами будет достигать 17 м/с», — отмечается в прогнозе.

В воскресенье ожидается до -5 °С, ветер 8—13 м/с.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области прогнозируют мокрый снег и дожди 29 и 30 октября.